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الكهرباء: أقصى حمل متوقع اليوم 24500 ميجاوات

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الكهرباء: أقصى حمل متوقع اليوم 24500 ميجاوات الكهرباء: أقصى حمل متوقع اليوم 24500 ميجاوات

مصراوي Masrawy

وزارة الكهرباء والطاقة

كتبت ـ هاجر حسني:

أصدر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة، اليوم الجمعة، النشرة اليومية للأحمال المتوقعة، وقال إن أقصى حمل متوقع اليوم الجمعة، هو 24500 ميجاوات، فيما يبلغ الحد الأدنى للحمل 16840 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فعَلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو من خلال التليفون المحمول.

ومن بين طرق التواصل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، تقدم الوزارة خدمة العملاء بالكهرباء "كول سنتر"، حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.​

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