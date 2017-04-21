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«إس دي إكس إنرجي» تقترب من تحقيق كشف غازي بامتياز جنوب دسوق

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«إس دي إكس إنرجي» تقترب من تحقيق كشف غازي بامتياز جنوب دسوق «إس دي إكس إنرجي» تقترب من تحقيق كشف غازي بامتياز جنوب دسوق

التحرير

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أعلنت شركة "إس دي إكس إنرجي"، العاملة في مجال النفط والغاز بمصر، عن اكتشافها للغاز الطبيعي خلال قيامها بأعمال الحفر ببئر "SD-1X" بامتياز منطقة جنوب دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وأشارت الشركة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني إلى وصولها إلى عمق حفر يصل إلى نحو 7777 قدما، وهو العمق المستهدف بهذا البئر، وهي الطبقة التى تسمى أبو ماضى، مشيره إلى أن انتاج الغاز بهذه الطبقة يصل إلى ارتفاع 65 قدما.

وأوضحت الشركة ان ما توصلت إليه اثناء عمليات الحفر يتوافق مع الدراسات المبدئية للشركة التى وضعتها الشركة قبل بدء الحفر.

وتابعت الشركة أنها ستستكمل أعمال الحفر وصولا إلى طبقة "أبو رواش" المنتجة للزيت الخام.

وأشارت الشركة إلى قيامها بالمزيد من إعادة التقييم للعمل فى ذلك الامتياز حتى تتوصل لبيانات دقيقة حول كميات الإنتاج المتوقعة.

وتعمل الشركة مع شركة بترو أمير، بشمال غرب جمسة بمنطقة خليج السويس حيث تنتج نحو 6000 برميل يوميا، ومنطقة مسعدة بخليج السويس مع الشركة العامة للبترول ويبلغ إنتاج المنطقة نحو 4200 برميل يوميا، فيما تقوم بعمليات الاستكشاف والبحث والتنقيب بمنطقة جنوب رمضان بمنطقة خليج السويس أيضا.

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التحرير

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