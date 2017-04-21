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إسرائيل تعيد فتح معبر طابا الحدودي مع مصر من جانبها

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إسرائيل تعيد فتح معبر طابا الحدودي مع مصر من جانبها إسرائيل تعيد فتح معبر طابا الحدودي مع مصر من جانبها

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أعلن أوفير جندلمان المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعادة فتح معبر طابا مع سيناء من جانبها، بعد 11 يومًا على إغلاقه لأسباب أمنية.

وكتب "أوفير" تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" وفقًا لجلسة لتقييم الموقف عقدت فى هيئة مكافحة الإرهاب وبناء على موافقة تقرر السماح لمواطنين إسرائيليين بالدخول إلى سيناء عن طريق معبر طابا".

يذكر أن إسرائيل قررت مواصلة إغلاق معبر طابا ومنع الإسرائيليين من دخول  منذ عدة أيام، استغلالا لحادث "دير سانت كاترين"، الذى وقع الثلاثاء الماضي في جنوب سيناء.

 

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التحرير

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