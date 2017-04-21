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وصول 870 سائحا لميناء سفاجا ومغادرة 1870 معتمرا إلى ينبع بالسعودية

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وصول 870 سائحا لميناء سفاجا ومغادرة 1870 معتمرا إلى ينبع بالسعودية وصول 870 سائحا لميناء سفاجا ومغادرة 1870 معتمرا إلى ينبع بالسعودية

التحرير

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استقبل ميناء سفاجا صباح اليوم، السفينة السياحية MAGLLAN وعلى متنها 870 سائحًا من جنسيات مختلفة وأفراد طاقمها البالغ عددهم 533 وتحمل علم جزر الباهامس قادمة من ميناء صلالة بسلطنة عمان في طريقها إلى ميناء العقبة الأردني.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر: إن "السائحين سيقومون خلال تواجدهم بسفاجا بزيارة الأقصر وأسوان قبل مغادرة السفينة إلى العقبة مساء اليوم".

وأوضح "يوسف" أن اللواء هشام أبو سنه رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر يتابع وصول السفن السياحية لموانيء الهيئة ويشدد على مديري الموانيء بضرورة التنسيق مع كافة المسئولين والعاملين بالميناء تقديم كافة التسهيلات للسائحين ومنها إنهاء إجراءات الجوازات على السفينة واستقبال السياح بصالات الوصول الجديدة لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكد أن هذا الاهتمام يأتي مع زيادة السفن السياحية لميناء سفاجا بالإضافة إلى أن الميناء أصبح محطة ترانزيت على الخط الملاحي (العقبة - صلالة) بعد انتهاء أعمال التطوير بالميناء وإقامة صالات جديدة للوصول والسفر مما ساهم في جذب الخط الملاحي للميناء.

وشدد رئيس الهيئة على إعطاء أولوية خاصة لتراكي السفن السياحية بالميناء وإلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين وذلك لجذب العديد من السفن السياحية وإظهار الموانيء المصرية بما يليق بها من مكانة.

من ناحية أخرى، ذكر المتحدث الإعلامي أن 3 عبارات ستغادر الميناء في وقت لاحق وتقل 2306 ركاب إلى ميناء ينبع بالسعودية من بينهم 1870 معتمرا.

 

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التحرير

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