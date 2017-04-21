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هل الكبد البقري صحي أم لا ، وملف كامل عن الأعضاء الداخلية للحيوان والفوائد الصحية

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هل الكبد البقري صحي أم لا ، وملف كامل عن الأعضاء الداخلية للحيوان والفوائد الصحية هل الكبد البقري صحي أم لا ، وملف كامل عن الأعضاء الداخلية للحيوان والفوائد الصحية

في الواقع بعض الناس لا يأكلون أبدأ الأجزاء أو الأعضاء الداخلية من اللحوم ويقلقون من تناولها . ومع ذلك هذه الأجزاء مغذية جداً ، ولكن لابد معرفة ماهى تلك الأنواع وآثارها الصحية ، سواء كانت جيدة أو سيئة . ولأن مؤخراً نشر عده مقالات في مواقع عربية وكان هناك تناقض عن هذه الأجزاء الداخلية هل تؤكل أم لا ، وهل ضارة أم صحية ؟ هنا في هذا المقال ملف كامل عن هذا الموضوع .

أولاً الأجزاء الداخلية هي من الحيوانات التي يستهلكها الإنسان كغذاء ، ومعظم هذه الأعضاء تأتي من الأبقار والحملان والماعز والدجاج والبط . وكما ذكر سابقاً هناك البعض يتجاهل تماما تناول تلك الأجزاء الداخلية ، ولكن في الواقع المخ ، والأمعاء ، وحتى الخصيتين تحتوي على قيمة غذائية عالية . تلك اللحوم أو الأجزاء معبأة بالعناصر الغذائية مثل فيتامين B12 ، فولات ، ومصدر ممتاز للحديد والبروتين .

 

وتشمل أنواع اللحوم العضوية أو الأجزاء وهم الأكثر شيوعا :
1- الكبد : يحتوي على مجموعة من الفيتامينات وأحيانا يطلق عليه أسم ” الفيتامينات الطبيعية ” .
2- اللسان : هو أكثر العضلات طراوة وليونة وذو مذاق لذيذ ، ولكن يحتوي على نسبة عالية من .
3- الكلى : دورهاه في تصفية النفايات والسموم من الدم ، وهى مغذية للغاية .
4- المخ : يعتبر من ألذ الأكلات في بعض البلدان ، وهو مصدر غني للأحماض الدهنية وأوميجا 3 .
5- sweetbread : هذا الأسم هو خادع لا يمت بصلة بالخبز الحلو ، ولكن هى أجزاء من الغدة الصعترية والبنكرياس .
6- بطانة المعدة : معظم بطانة المعدة من الماشية وذو نسيج يمضغ جداً .

Close-up on sliced lamb kidney with others in the background

لحوم الأعضاء هى مغذية للغاية

أولا يختلف نوع هذه اللحوم أو الأجزاء الداخلية إعتماداً على مصدر الحيوان وتربيته ونوعه . ولكن معظم هذه اللحوم مغذية جدا بل أكثر من اللحوم العضلية . فهى غنية بشكل خاص بفيتامينات B مثل فيتامين B12 ، والمعادن مثل الحديد والمغنسيوم ، والسلينيوم والزنك ، والفيتامينات الهامة القابلة للذوبان في الدهون مثل K,E,D & A . بالإضافة إلى ذلك هى مصدر ممتاز في البروتين .
على سبيل المثال 100 جرام من كبد لحم البقر يحتوي على :
– 175 سعر حراري
– 27 جرام بروتين
– فيتامين ب12 ( 1,386%)
– نحاس 730%
– فيتامين A 522%
– فيتامين ب6 51%
– نياسين 87%
– سيلنيوم 47%
– زنك 35%
– حديد 34%

هل لحوم الأعضاء تزيد الكولسترول ؟

تلك اللحوم غنية بالكولسترول ، بغض النظر عن مصدر الحيوان . على سبيل المثال 100 جرام من المخ البقري يحتوي على 1,033% من الكولسترول ، في حين أن الكلى والكبد لديه 239 و 127% .
ومن المعروف أن إرتفاع الكولسترول يسبب إنسداد الشرايين وأمراض القلب .
تناول القلوب هل هناك أي مشاكل ؟
ليس هناك سلبيات من تناول القلوب في نظامك الغذائي ، ولكن هناك بعض الناس التي تحتاج إلى الحد من إستهلاكها مثل ، مريض النقرس ، والمرأة الحامل .

في النهاية – الأعضاء الداخلية مغذية جداً وغنية بالفيتامينات والمعادن ، ولكن عدم الأفراط بشكل عام حتى لا يحدث إرتفاع الكولسترول ، وعلى المرأة الحامل خاصة أن تقلل من إستهلاك الكبد والقلوب وباقي الأعضاء الداخلية .

 

المصدر : مصرفايف

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