استئناف عمليات إجلاء سكان البلدات الأربع السورية

دمشق- (د ب أ):

استؤنفت، اليوم الجمعة، عملية نقل سكان البلدات السورية الأربع المحاصرة، التي تم الاتفاق على إجلاء سكانها وخروج مسلحيها، إلى مناطق جديدة داخل البلاد بعد الانتظار قرابة يومين في الحافلات.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أن قافلتا الزبداني وكفريا والفوعة بدأت بالتحرك نحو وجهتيهما بعد توقفهما عند أطراف مدينة حلب منذ يوم أمس الأول، وذلك في انتظار إفراج السلطات الحكومية عن نحو 750 معتقلا ومعتقلة، معظمهم من محافظة إدلب، من أصل 1500 جرى الاتفاق على الإفراج عنهم، فيما سيتم الإفراج عن بقية المعتقلين عند تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وبموجب الاتفاق بين الأطراف المتحاربة، يجري نقل المدنيين والمقاتلين المؤيدين للحكومة خارج القريتين مقابل نقل مقاتلي المعارضة والمدنيين من الزبداني ومضايا.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن عمليات الإجلاء توقفت بعد هجوم ااستهدف قافلة حافلات من الفوعة وكفريا يوم السبت الماضي، وأسفر عن مقتل 126 شخصا بينهم أكثر من 60 طفلا.