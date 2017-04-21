ميركل تعرب عن مواساتها لـ "هولاند" عقب هجوم الشانزليزيه

برلين- (د ب أ):

عقب الهجوم الذي استهدف رجال شرطة وسط العاصمة الفرنسية باريس، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن مواساتها للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة على موقع تويتر، إن ميركل تشاطر مشاعر الضحايا وذويهم.

يذكر أن رجلا أطلق النار بسلاح آلي على سيارة شرطة في شارع الشانزليزيه بوسط باريس مساء أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين قبل أن يُقتل هو الآخر برصاص الأمن.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تشهد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد غد الأحد.

وكانت فرنسا هدفا لعدة هجمات إسلامية خلال الأعوام الماضية. وتُفرض في فرنسا حالة الطوارئ منذ هجمات باريس في 13 نوفمبر عام 2015.