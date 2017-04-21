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الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري

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الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري

التحرير

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يستأنف الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، اليوم الجمعة، بملعب عبد اللطيف أبورجيله بمقر القلعه البيضاء بميت عقبة.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة من التدريبات، أمس، عقب الفوز علي طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.

وتشهد تدريبات الزمالك اليوم، عودة الزامبي إيمانويل مايوكا، بعد تعافيه من الإصابة، بخلاف مشاركة الثنائي أسامة إبراهيم وأحمد توفيق، لكن دون التحامات نظرا لتعرضهما لكسر في الأنف.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء المصري البورسعيدي بستاد برج العرب، الإثنين المقبل، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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