بالصور.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع الألفي وسراي الأزبكية

كتبت- ندى الخولي:

تفقد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أعمال رفع كفاءة شارع الألفي وإعادة صيانته لإعادته إلى مكانته كأحد أهم الشوارع المخصصة للمشاة بوسط المدينة والذي يلقى إقبالا كثيفا من المترددين على منطقة وسط البلد من أبناء القاهرة وروادها.

وأكد المحافظ في بيان اليوم الجمعة، أنه بالتنسيق مع اتحاد شاغلي الشارع والذي تم تشكيله مؤخراً، تم الاتفاق على تحديد الأماكن المخصصة للمحلات وفصلها عن حركة المشاة من خلال نشر أحواض زهور وجلسات للمواطنين للاستراحة عليها تم تصميمها بمعرفة استشاري بالتنسيق الحضاري، وسيتم تصميمها بطول الشارع، كما طالب المحافظ بسرعة صيانة وتنظيف واجهات العمارات التي تم تطويرها وطلائها من قبل للحفاظ عليها وإعادة رونقها.

وأكد عبد الحميد، على رئيس هيئة النظافة، بنشر الأشجار المظللة بطول الشارع ومراعاة تنسيقها وتقليمها أولاً بأول مع التأكيد على التزام المحلات بوضع سلال القمامة أمام المحلات، بالإضافة إلى نشر سلال القمامة على الأعمدة للتسهيل على المواطنين التخلص من مخلفاتهم، كما وجه رئيس حي الأزبكية بمراجعة الإضاءة العامة بالشارع والتأكيد على عملها بكفاءة.

وتفقد المحافظ سير الأعمال بشارع سراي الأزبكية، وشدد على المقاول المسئول عن تطوير عدد من العمارات ذات الطابع المعماري المتميز به بسرعة الانتهاء من الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الشارع تماماً والذي تم تطويره ورفع كفاءة المرافق به بإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي والمياه وشبكة حنفيات الحريق مع إعادة الرصف والأرصفة.

وأشار إلى أن المحافظة تعول على تشكيل مجالس اتحاد شاغلين لكل منطقة أو مربع سكني يشارك مع الأجهزة التنفيذية بالحي التابع له في الارتقاء بالمنطقة التابعة له، ورفع كفائتها ووضع المقترحات المتميزة، وتحديد المشكلات والعمل على توفير الحلول المثلى لها مع التأكيد على ضرورة متابعة الصيانة لما تم من أعمال وإلا تعد إهدار للمال العام.

رافق المحافظ في جولته اللواء محمد الشيخ السكرتير العام، وحافظ السعيد رئيس هيئة النظافة، وسيد عبد الفتاح رئيس حي الأزبكية، ومسئولي مشروع تطوير القاهرة الخديوية بالمحافظة وعدد من ممثلي اتحاد الشاغلين بالألفي.