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"الإسكان": تنفيذ أعمال طرق وأسوار وبوابات بـ"دار مصر" بالقاهرة الجديدة

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"الإسكان": تنفيذ أعمال طرق وأسوار وبوابات بـ"دار مصر" بالقاهرة الجديدة "الإسكان": تنفيذ أعمال طرق وأسوار وبوابات بـ"دار مصر" بالقاهرة الجديدة

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المهندس عصام بدوى

كتبت- ندى الخولي:

أكد عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية لأعمال الطرق بالحيين (7، 8)، وجزء من الحيين (3، 5)، وطريق قطعة 14، بمنطقة التوسعات الشرقية بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم طرح هذه الأعمال في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال مصطفي فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تنفيذ أعمال السور والبوابات المحيطة بالمرحلة الثانية (376 عمارة) بمشروع "دار " للإسكان المتوسط، بقطاع الأندلس بالمدينة، وتم طرح أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكة الإنارة بمنطقة المستثمرين الجنوبية بالتجمع الخامس بالمدينة، موضحاً أنه تم طرح هذه الأعمال في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، في بيان الجمعة، إنه تم طرح أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء بما عليها من مزروعات بمنطقتي الحيين، الخامس (مرحلة أولى)، والتاسع، وجزر الشوارع الرئيسية والمسطحات والميادين المجاورة له، واستكمال جزر الشوارع الرئيسية والداخلية والمسطحات والميادين بمشروع الإسكان القومي بالحي الثامن، والمنطقة الترفيهية، والمناطق المجاورة بالمدينة، وتم الطرح فى مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

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