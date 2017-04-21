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بالصور.. تسليم الأم المثالية بالبحر الأحمر شيكًا بـ50 ألف جنيه

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مصراوي Masrawy

الأم المثالية بالبحر الأحمرالأم المثالية بالبحر الأحمر

الأم المثالية بالبحر الأحمر (2)الأم المثالية بالبحر الأحمر (2)

الأم المثالية بالبحر الأحمر (3)الأم المثالية بالبحر الأحمر (3)

الأم المثالية بالبحر الأحمر (4)الأم المثالية بالبحر الأحمر (4)

الأم المثالية بالبحر الأحمر (5)الأم المثالية بالبحر الأحمر (5)

الأم المثالية بالبحر الأحمر (6)الأم المثالية بالبحر الأحمر (6)

البحر الأحمر - أحمد عوض

سلّم رضا متولي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، فاطمة أبو المجد، الأم المثالية بالمحافظة، شيكًا بقيمة 50 ألف جنيه، مقدمة لها من الرئيس عبد الفتاح .

ووجه "متولي" الشكر للأم المثالية الأولى على محافظة البحرالأحمر، مؤكدًا أن هذا الإنجاز شرف لكل أم على أرض المحافظة.

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