بالصور.. تسليم الأم المثالية بالبحر الأحمر شيكًا بـ50 ألف جنيه

البحر الأحمر - أحمد عوض

سلّم رضا متولي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، فاطمة أبو المجد، الأم المثالية بالمحافظة، شيكًا بقيمة 50 ألف جنيه، مقدمة لها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه "متولي" الشكر للأم المثالية الأولى على محافظة البحرالأحمر، مؤكدًا أن هذا الإنجاز شرف لكل أم على أرض المحافظة.