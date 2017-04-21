مستشفي اليونايتد.. إبراهيموفيتش يصدم مورينيو

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أصيب الثنائي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، والأرجنتيني ماركوس روخو، مدافع الفريق، خلال لقاء الشياطين الحمر أمام اندرلخت البلجيكي، أمس الخميس، في إياب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وصعد مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني جوزيه مورينيو، إلى الدور نصف النهائي، عقب الفوز بهدفين لهدف، بعد تعادلهما في مباراة الذهاب بهدف لكل منهما في بلجيكا.

وانضم الثنائي إبراهيموفيتش وماركوس روخو إلى قائمة مصابي اليونايتد التي يتواجد بها الدولي الإٍسباني خوان ماتا، والدوليين الإنجليزيين فيل جونز وكريس سمالينج.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن زلاتان إبراهيموفيتش من المقرر أن يغيب عن صفوف الفريق لمدة تتراوح بين 8 - 12 شهرا.