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تعرف على موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

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تعرف على موعد قرعة دوري أبطال أوروبا تعرف على موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

التحرير

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تقام اليوم قرعة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في نيون السويسرية وذلك بعد تأهل كل من أتلتيكو مدريد وريال مدريد يوفنتوس وموناكو إلى هذا الدور بحثا عن مقعد في المباراة النهائية التي ستقام في مدينة كارديف يوم 3 يونيو المقبل.

وستقام مباريات ذهاب نصف النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3 مايو المقبلين، على أن تقوم لقاءات العودة في الأسبوع التالي مباشرة، وستخوض الفرق التي سيتم اختيارها في القرعة أولا لقاء الذهاب على ملعبها.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي 27 مرة من قبل فاز في 14 وخسر 13 مرة، بينما تواجد يوفنتوس في هذا الدور 11 مرة فاز في 8 وخسر 3 لقاءات، وبدوره صعد أتلتيكو مدريد 5 مرات إلى قبل النهائي وتمكن من الفوز في لقاءات والخسارة في 2 وأخيرا تأهل موناكو 3 مرات من قبل فاز في مرة واحدة وتعرض للخسارة مرتين.

وبعد قرعة دوري الأبطال، ستجرى قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي بتواجد أندية مانشستر يونايتد وسيلتا فيجو وأياكس وليون، الذين يتنافسون على حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم 24 مايو في ملعب الصداقة بالسويد.

والجدير بالذكر أن الفرق الـ8 المتبقية في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي تشهد 3 فرق إسبانية لتواصل إسبانيا هيمنتها الكبيرة على المسابقات الأوروبية في السنوات الأخيرة.

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التحرير

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