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بالصور.. فستان وفاء قمر القصير يثير الجدل في عقد قرانها بمسجد الشرطة

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بالصور.. فستان وفاء قمر القصير يثير الجدل في عقد قرانها بمسجد الشرطة بالصور.. فستان وفاء قمر القصير يثير الجدل في عقد قرانها بمسجد الشرطة

احتفلت الفنانة الشابة وفاء قمر أمس الخميس، بعقد قرانها على الفنان هيثم محمد في مسجد الشرطة، وسط عدد كبير الأهل والأصدقاء.

وذلك بعد تأجيل الزفاف خلال الفترة الماضية، بسبب الأزمة التي مر بها خطيبها الفنان هيثم محمد بعد اتهامه في قضية حيازة مواد مخدرة إلا أنه حصل على البراءة منذ 10أيام.

وأثارت وفاء الجدل على موقع التواصل الاجتماعي بمجرد ظهورها بفستان زفاف قصير، خاصة عقد القران تم بقاعة المناسبات بالمسجد.

وعلق النشطاء: "إزاى كتب كتاب في مسجد ولابسة قصير"، بينما برر البعض فستانها القصير بأن عقد القران كان بقاعة مناسبات وليس المسجد.

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المصدر : مصراوى

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