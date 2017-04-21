لافروف: المعلومات الكاذبة حول السلاح الكيماوي في إدلب تهدف لإزاحة الأسد

موسكو- أ ش أ:

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن المعلومات الكاذبة حول استخدام دمشق للسلاح الكيميائي في إدلب، تهدف إلى تغيير النظام في سوريا.

وقال لافروف خلال لقائه مع نظيره الصيني، وانج يي، اليوم الجمعة: "يوم أمس رفضت الوفود الغربية اقتراحنا المشترك حول زيارة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمكان الحادثة المحتملة لاستخدام السلاح الكيميائي في سوريا، وذلك من دون أي تفسير واضح"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتابع قائلا: "وتبين في ذلك ضعف موقف زملائنا الغربيين، الذين في واقع الأمر يمنعون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إرسال مفتشيها إلى مكان الحادث والمطار الذي يزعم أنه انطلقت منه الطائرات المحملة بقذائف محشوة بالمواد الكيميائية".

وأضاف لافروف: "أعتقد بأن هذا وضع خطير للغاية، لأنه من الواضح اليوم أن المعلومات الكاذبة حول استخدام الحكومة السورية للسلاح الكيميائي، تستخدم للتراجع عن قرار 2254، الذي ينص على تسوية سياسية بمشاركة كافة الأطراف السورية، والعودة إلى الفكرة الموجودة منذ فترة طويلة بشأن تغيير النظام في سوريا، وأنا على قناعة بأنه يجب ألا نسمح بحدوث ذلك".

وتعليقا على تصريحات لندن وباريس بأن خبراءها حصلوا على عينات التربة من مكان الحادث، قال لافروف إن روسيا لم تحصل على الرد على الأسئلة الموجهة إلى بريطانيا وفرنسا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن المكان الذي تم أخذ هذه العينات فيه، ومن أخذها ومتى نقلها، وأضاف: "هذا قريب من حالة الإساءة إلى سمعة هذه المنظمة، وإذا كان هناك من يرغب في المساهمة في ذلك، فيجب قطع مثل هذه المحاولات".