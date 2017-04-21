بالفيديو.. أضخم سيدة بالعالم «إيمان» تفقد هذا اللقب ولأول مرة تستطيع الجلوس

شيماء مصطفى

انتشر فيديو جديد لأضخم امرأة في العالم وتدعى “إيمان”، والتي فقدت هذا اللقب بعد سفرها من الإسكندرية لتلقي العلاج بالهند، وفقدت حوالي 250 جرام من وزنها في شهور قليلة، حيث تعدى وزنها أكثر من 500 كيلو جرام، وكانت لا تستطيع تحريك أي جزء من أجزاء جسمها.

وأكدت صحيفة «ميددادي» الهندية بأن إيمان استطاعت في وقت قصير بعد تلقيها العلاج وعمل بعض العمليات، أن تحرك رأسها ويديها، كما أنها استطاعت أن تحدد مكان الألم الذي بدأت الإحساس به بعد فقد ما يقرب من نصف وزنها تقريباً.

واستطاعت إيمان خلال الفترة الماضية، أن تجلس على كرسي متحرك، وذلك بعد خسارة 250 كيلو جرام من وزنها، كما أنه من المتوقع أن تعود إيمان إلى الإسكندرية قريباً جداً، وتتلقى العلاج بالمنزل وإبقائها تحت الملاحظة حتى يتم إعادتها للهند لاستكمال العلاج مرة أخرى.

شاهد الفيديو:

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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