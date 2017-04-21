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ترك الهندسة من أجل التمثيل.. ما لا تعرفه عن «الشيخ عتمان»

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ترك الهندسة من أجل التمثيل.. ما لا تعرفه عن «الشيخ عتمان» ترك الهندسة من أجل التمثيل.. ما لا تعرفه عن «الشيخ عتمان»

التحرير

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مسيرة فنية طويلة، كان للمسرح فيها والإذاعة نصيب الأسد فيها، ولكن يدين صاحبها للسينما التي جلبت له الشهرة الحقيقية من خلال أدوار قليلة، تمكن عن طريقها من ترك بصمة واضحة لدى الجمهور، الذي قد يعرفه شكلًا، ويجهله اسمًا، وإذا سُئل أحد عنه حتمًا سيجيب متلهفًا بـ "الشيخ عتمان" وهو الدور الذى قام به مع النجم عادل إمام فى فيلم "شمس الزناتى".

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إنه الفنان الراحل رشدي المهدي، المولود في قرية "مشتول السوق" بمحافظة الشرقية، يوم 21 أبريل 1928، والذي بدأ مسيرته الفنية على خشبة المسرح، بعد أن انقطع عن دراسة الهندسة في جامعة عين شمس، حبًا في التمثيل، فانضم إلى فرقة الفنان الراحل، إسماعيل ياسين، عام 1953، ثم فرقه "رمسيس" مع يوسف بك وهبي 1957 ، ومن بعدها فرقة مسرح الجيب والمسرح القومى.

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شارك "المهدي" في الكثير من العروض المسرحية، مثل: "رابعة العدوية، وباب الفتوح، والاستعرض الكبير، وغدًا في الصيف القادم، وكرسي الاعتراف، وسهرة مع ، وخفايا القاهرة"، كما عمل في الإذاعة المصرية، وشارك في المسلسل الإذاعي "مغامرات حب وحب"، بجانب التليفزيون الذي ظهر على شاشته في عدد من المسلسلات أشهرها: "رأفت الهجان، ونصف ربيع الآخر، وزينب والعرش".

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منحت السينما للفنان الراحل ما لم يمنحه المسرح والإذاعة، حيث حققت له قدرًا من الشهرة والانتشار الجماهيري، من خلال تجسيده لعدد من الأدوار في الأفلام الناجحة مع كبار النجوم، وأشهرها دور "الشيخ عتمان" في فيلم "شمس الزناتي"، عام 1991، مع الفنان عادل إمام، وسوسن بدر، ومصطفى متولي، كما شارك في عام 2001 مع الفنان محمد هنيدي في فيلم "جاءنا البيان التالي"، وكان يجسد شخصية "عدوي السريقوسي"، والد "نادر"، الشاب الذي يطمح في أن يكون مذيعًا للأخبار، وكان ذلك آخر دور قدمه على شاشة السينما، حيث وافته المنية في  22 يناير 2002، عن عمر ناهز 74 عامًا.

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