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كيف تتجنب مسببات الحساسية في المنزل؟

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كيف تتجنب مسببات الحساسية في المنزل؟ كيف تتجنب مسببات الحساسية في المنزل؟

مصراوي Masrawy

كيف تتجنب مسببات الحساسية في المنزل؟

د ب أ:

حذرت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية والحساسية من تراكم حبوب اللقاح في الغبار والأتربة في المنزل، عندما لا يتم تنظيفه بشكل جيد، حتى خارج مواسم حبوب اللقاح.

ونصحت الجمعية الألمانية بضرورة تنظيف الغبار والأتربة بانتظام في المنزل، خاصة عند وجود أحد الأشخاص ممن يعانون من الحساسية، وذلك للحد من نوبات الحساسية.

وتعد الطريقة الأكثر راحة لتنظيف الفرش والسجاد هي الكنس باستعمال المكانس الكهربائية، وعلى الرغم من ذلك تتطاير كميات كبيرة من الغبار في الهواء عند الكنس أو تغيير كيس المكنسة، ولذلك يوصى باستخدام المكانس المعتمدة على نظام ضغط للرذاذ؛ حيث يقوم بتمرير الهواء المسحوب مباشرة على حمام مائي ليختلط بالماء كل ما هو موجود بهذا الهواء من حبوب لقاح وأتربة، ومن ثم يتم التخلص منها مع الماء المتسخ.

ومن المستحسن في المساء تغيير الملابس خارج غرفة النوم، لأن حبوب اللقاح تتعلق بالملابس أيضاً، كما يلزم غسل الشعر قبل الذهاب إلى النوم، لتجنب تراكم حبوب اللقاح على الوسادة، ويفضل عدم نشر الملابس المغسولة في الخارج، لتجنب تعلق حبوب اللقاح بها أيضاً.

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مصراوي Masrawy

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