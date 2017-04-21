فرنسا تلاحق مشتبهًا به معروف لدى أجهزة الأمن بعد هجوم الشانزليزيه

باريس- أ ش أ:

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنها تسلمت من السلطات البلجيكية مذكرة بحث عن مشتبه به ربما يكون على علاقة بهجوم الشانزليزيه الذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.

وقال بيير هنري بروندي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الفرنسية، في مقابلة مع إذاعة "أوروبا 1"، إنه لا يستطيع في الوقت الراهن أن يقول إذا كان هذا الرجل على صلة بالهجوم أمس، مؤكدا أنه من المبكر قول ذلك نظرا أن هناك عددا من المعلومات يتعين التحقق منها أولا.

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت بأن منفذ الهجوم فرنسي يبلغ من العمر 39 عاما ومعروف لدى أجهزة الأمن.

يشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي كان قد أعلن أمس، عبر وكالة أعماق، مسئوليته عن هجوم الشانزليزيه، وقال إن منفذه يُدعى أبو يوسف البلجيكي.