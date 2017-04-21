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بالفيديو- رقص شعبي داخل مستشفى الساحل.. والمدير: احتفال عيد الأم

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بالفيديو- رقص شعبي داخل مستشفى الساحل.. والمدير: احتفال عيد الأم بالفيديو- رقص شعبي داخل مستشفى الساحل.. والمدير: احتفال عيد الأم

مصراوي Masrawy

رقص شعبي داخل مستشفى الساحل

كتب - أحمد جمعة:

نشر محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، مقطعا مصورًا قال إنه لعاملين بمستشفى الساحل التعليمي، حيث أقاموا احتفالا داخل إحدى غرف المستشفى على أصوات الأغاني الشعبية.

وقامت بعض العاملات بالمستشفى بالرقص على الأغاني في حضور مسؤولين بالمستشفى.

وأكد الدكتور عبد الفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل، الواقعة، موضحا أنها كانت خلال احتفالية عيد الأم في وجود مدير العمليات بالمستشفى.

وقال حجازي في تصريحات لمصراوي، يوم الخميس: "هذا المكان مغلق من الناحيتين وبعيدا تماما عن عنابر المرضى وعن غرف العمليات، وحدث هذا بعد مواعيد العمل الرسمية ولا يسمع أي أصوات خارج المكان".

وأضاف أنه تم إحالة الواقعة للتحقيق، وتكليف مدير العمليات بكتابة مذكرة وسوف يتم محاسبة من تجاوز الذوق العام، إذا ما أثبت التحقيق ذلك.

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مصراوي Masrawy

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