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أمين عام مجلس الكنائس العالمي يزور مصر الأسبوع المقبل

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أمين عام مجلس الكنائس العالمي يزور مصر الأسبوع المقبل أمين عام مجلس الكنائس العالمي يزور مصر الأسبوع المقبل

مصراوي Masrawy

القس أندريه زكى

القاهرة - (أ ش أ)

يستقبل الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من قيادة الطائفة، صباح الثلاثاء القادم، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي القس الدكتور أولاف فيكس تفانيت، وعدد من قيادات المجلس، وذلك خلال زيارته إلى مطلع الأسبوع القادم.

ويجري القس تفانيت خلال زيارته لمصر حوارا مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كما يشارك في المؤتمر العالمي للسلام الذي ينظمه الأزهر وهيئة علماء المسلمين يومي 27، 28 أبريل الحالي، والذي سيختتم بلقاء يشارك فيه البابا فرنسيس الثاني بابا روما.

جدير بالذكر أن الإمام الأكبر سبق وقام بزيارة مقر مجلس الكنائس العالمي بجنيف في أكتوبر من العام الماضي، حيث تم الاتفاق على إجراء حوارات مشتركة بين الجانبين. 

وتعد زيارة القس الدكتور أولاف تفانيت هي الثانية له لمصر، حيث كانت الزيارة الأولى في عام 2013 والتقى خلالها والعديد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، كما شارك في لقاء مع عدد من الكتاب والمفكرين من خلال لقاء نظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية.

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