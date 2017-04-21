الأزهر يدين هجوم باريس: "إرهاب أسود يتنافى مع تعاليم الإسلام"

كتب - محمود مصطفى:

أدان الأزهر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بمنطقة الشانزليزيه وسط العاصمة الفرنسية باريس، وأسفر عن مقتل شرطي فرنسي وإصابة اثنين آخرين .

وأكد الأزهر -في بيان له اليوم الجمعة- رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية والقوانين الدولية، مكررًا دعوته إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لوضع استراتجية عالمية للقضاء على هذا الإرهاب الأسود وتخليص العالم من شروره.

وتقدم الأزهر بخالص التعازي للجمهورية الفرنسية رئيسًا وحكومةً وشعبًا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.