سيولة مرورية بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

التحرير

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شهدت الطرق الرئيسية فى محافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، انتظام حركة المرور، وسط تواجد أمنى لرجال المرور فى كل الشوارع والميادين الرئيسية.

كما يشهد كوبرى أكتوبر وبميدان التحرير وروكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، كثافات مرورية محدودة نتيجة لأعمال إنشاء نفق للسيارات بميدان النهضة، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بشارع النيل السياحى ومديرية أمن الجيزة وبمنطقة الكورنيش.

كما ظهرت كثافات متوسطة بمحيط أعمال محور أحمد عرابى فى المهندسين بسبب أعمال نقل مرافق مترو الأنفاق على الرغم من وجود تحويلات مرورية بالمنطقة.

وانتظمت حركة السيارات بميدان روكسى ورابعة وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة.