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فيديو.. وزير التموين: معدل التضخم للسلع الأساسية أصبح 36%

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فيديو.. وزير التموين: معدل التضخم للسلع الأساسية أصبح 36% فيديو.. وزير التموين: معدل التضخم للسلع الأساسية أصبح 36%

التحرير

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قال الدكتور علي مصيلحي، وزير ، إن أزمة السكر التي مرت بها البلاد كانت بسبب تصديره إلى الخارج، موضحًا أن تستورد 350 ألف طن من السكر بينما تنتج مليوني طن.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «كلام تاني»، على قناة «دريم»، أن معدل التضخم للسلع الأساسية أصبح 36% خلال المرحلة الأخيرة، مؤكدًا أن قرار تعويم الجنيه جاء متأخرًا قليلًا، ولكن وجوده مهم جدًا للمرحلة الحالية.

وذكر مصيلحي، أن مصر تستورد 97% من زيت الأكل، والسكر لدينا اكتفاء منه، وسبب الأزمة كان قرار إداري خاطئ بتصدير السكر ونحن في الحاجة إليه.

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التحرير

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