تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 37

الإسكندرية 20 29

مطروح 17 23

بورسعيد 20 29

دمياط 19 29

الإسماعيلية 17 38

السويس 17 39

العريش 11 32

الغردقة 24 37

شرم الشيخ 24 31

المنيا 17 39

الفيوم 18 37

أسيوط 17 38

سوهاج 18 38

الأقصر 21 40

أسوان 21 40

شلاتين 25 34

حلايب 26 32

الوادى الجديد 24 37

قنا 19 39