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«اقتصادية البرلمان»: حصر «الصناديق الخاصة» سيصل إلى 100 مليار جنيه

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«اقتصادية البرلمان»: حصر «الصناديق الخاصة» سيصل إلى 100 مليار جنيه «اقتصادية البرلمان»: حصر «الصناديق الخاصة» سيصل إلى 100 مليار جنيه

التحرير

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قال عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تستكمل مناقشة ملف الصناديق الخاصة بمجرد الانتهاء من قانون الاستثمار.

وأضاف الجوهري، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «خط أحمر» على «العاصمة»، أن اللجنة فتحت ملف الصناديق الخاصة منذ 3 أشهر وطالبت وزارة المالية بتقرير مفصل بعدد الصناديق الخاصة، وأن ما تم رصده وقتها كان 64 مليار جنيه فى الصناديق التى تم حصرها، لافتا إلى أنه بانتهاء الحصر من المتوقع أن يصل المبلغ إلى مائة مليار.

وأوضح النائب البرلماني، أن فكرة ضم الصناديق الخاصة للموزانة العامة للدولة مازالت تحتاج إلى دراسة، لأن هذه الصناديق يعمل عليها حوالى 260 ألف عامل وضمهم بشكل رسمى للجهاز الإدارى للدولة من الممكن أن يربك الموازنة.

وتابع: «وزير المالية سيأتي إلى البرلمان في أواخر أبريل»، مستطردًا: «سيتم تخصيص حوالي 50 مليار جنيه من الصناديق الخاصة للتعليم والصحة».

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التحرير

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