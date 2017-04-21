مالك عدلي: «تيران وصنافير» تجلب لمصر المال والحماية.. ولن نتنازل عنها

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قال المحامي والحقوقي مالك عدلي، إن حملة "مصر مش للبيع"، التي دشنها حزب الدستور، للدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير، هي حملة هامة للغاية ورسالة واضحة بأن الشعب المصري لن يتنازل عن جزء من أرضه.

وأوضح عدلي، في كلمته خلال الندوة التي نظمها حزب الدستور بالإسكندرية، مساء الخميس، أن الحملة ستستمر بالنضال بإرسال خطابات لكافة نواب البرلمان تطالبهم بعدم المشاركة في «بيع الأرض» بالموافقة على الاتفاقية، حسب تأكيده.

وطالب المحامي الحقوقي، جميع المدافعين عن مصرية الجزيرتين، بطباعة الخطابات التي تتضمن مطالبة النواب بعدم مناقشة الاتفاقية ورفضها كموقف تاريخي، وتوزيعها.

وأكد عدلي، أن القضايا التي تخص السيادة الوطنية لا تحل في المحاكم وأن جزيرتي تيران وصنافير «سندافع عنهما ليس فقط لأنهما مجرد أرض تحمل السيادة المصرية وتتحكم في مضيق تيران مما يسمح لمصر بالتحكم في الملاحة الإسرائيلية، ومنطقة لها علاقة بتأمين الملاحة، ولكن لأنها منطقة سياحية تجلب لمصر المال والحماية الإقليمية أيضًا».