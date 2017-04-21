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فيديو.. «الزراعة»: ارتفاع أسعار السلع لعدم فرض «تسعيرة جبرية»

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فيديو.. «الزراعة»: ارتفاع أسعار السلع لعدم فرض «تسعيرة جبرية» فيديو.. «الزراعة»: ارتفاع أسعار السلع لعدم فرض «تسعيرة جبرية»

التحرير

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قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي لوزراة الزراعة، إن الوزارة ضخت كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة بمنافذها الثابتة البالغ عددها 353 منفذا على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة أعياد شم النسيم.

وأضاف عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» على قناة «العاصمة»، أن وزارة الزراعة تنتج فقط وليس لها أي علاقة بالتسويق وزيادة الأسعار، موضحًا أن السلع أقل من الأسعار المتداولة في الأسواق بحوالي 20%، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار السلع بسبب عدم فرض «تسعيرة جبرية».

وشدد على أنه تم تشديد وتكثيف حملات التفتيش والرقابة التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات بالتنسيق مع مباحث .

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التحرير

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