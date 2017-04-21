خبير عسكري: من يتحدث عن موازنة الجيش يضع «السم في العسل»

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قال اللواء ناجي شهود، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن شراء مصر الغواصة الألمانية يرفع من كفاءة المقاتل البحري وتجعله يستشعر أنه متوافق مع أسلحة العصر المتقدمة، مستكملًا: «الطراز حديث وكونه يدخل في تسليح الجيش المصري فهذا شيء جيد».

أضاف شهود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شالشة «التليفزيون العربي»، أنه لا يتم الإعلان عن تكلفة كل الصفقات طالما استطاعت القوات المسلحة أن تقوم بشرائها، مؤكدًا أن ميزانية القوات المسلحة تسمح بشراء أي أدوات تسليحية، لتأمين المستقبل المصري.

تابع: «من يتحدث عن موازنة الجيش يضع السم في العسل، وهذا النوع من الحوار قد عفا عليه الزمن، ويدعو للاستياء والتخلف».