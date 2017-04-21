وزير الطيران: أزمة المعتمرين «قاربت على الانتهاء».. ونقل المتأخرين اليوم

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علق شريف فتحي وزير الطيران المدني، على حادثة تكدس المعتمرين داخل صالات مطار القاهرة الدولي، نتيجة تأخر رحلات خطوط الطيران السعودية عن موعد إقلاعها، قائلًا: «الأزمات المماثلة لما حدث لا يديرها المسئولين الكبار إنما صغار الموظفين».

وأضاف فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء دي أم سي»، المذاع على قناة «دي أم سي»: «اللوم يلقى على شركة السياحة، لعدم توفيرها الخدمات الضرورية للمعتمرين، وليس على إدارة المطار».

وتابع وزير الطيران المدني: «الأزمة قاربت على الانتهاء وسيتم نقل جميع المعتمرين المتأخرين منتصف اليوم الجمعة»

يذكر أنه تكدس آلاف المعتمرين الأربعاء الماضي، بمطار القاهرة الدولى، نتيجة تأخر رحلات خطوط الطيران السعودية، عن موعد إقلاعها، بما يتجاوز 12 ساعة لبعض الرحلات، خاصة أن نحو 50% من المعتمرين يسافرون على متن خطوط الطيران السعودية.