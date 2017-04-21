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أنصار «حبيب» يحتفلون بفوزه بمقعد «المصيلحي» في أبو كبير

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أنصار «حبيب» يحتفلون بفوزه بمقعد «المصيلحي» في أبو كبير أنصار «حبيب» يحتفلون بفوزه بمقعد «المصيلحي» في أبو كبير

التحرير

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أعرب المئات من أنصار الدكتور محمد حبيب، المرشح الفائز بمقعد الدائرة السابعة في محافظة الشرقية، والذي أجريت بشأنه انتخابات تكميلية، بعد إعلان خلوه بتعيين الدكتور علي المصيلحي، وزيرًا للتموين، ضمن التعديلات الوزارية التي جرت مؤخرًا في حكومة المهندس شريف إسماعيل، عن سعادتهم البالغة بفوزه في الانتخابات متغلبًا على منافسه الشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقافف.

وتوافد المئات من أنصار حبيب، على مقر اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، للاحتفال بفوزه، حيث تجمعوا أمام اللجنة مرددين هتافات معبرة عن فرحتهم بالفوز، كان من بينها «يحيا العدل»، و«الصحافة فين أبو حبيب أهو».

ويعد حبيب من أقوى المنافسين في الانتخابات، بشكل جعلها شبه محسومة منذ البداية، حيث سبق أن خاض جولة الإعادة في الانتخابات الأخيرة أمام النائب الحالي العقيد عبد الله لاشين، ليعلن نفسه مرشحًا جديدًا في الانتخابات التكميلية عقب إعلان خلو مقعد المصيلحي، في مواجهة 9 مرشحين آخرين، وخاض جولة الإعادة أمام منافسه الذي تغلب عليه بعدما حصل على 26 ألفًا و824 صوتًا، مقابل 21 ألفًا و26 صوتًا لمنافسه، كما يعد حبيب من المرشحين أصحاب الشعبية الجارفة بين الأهالي لاعتياده العمل الخيري، من خلال وظيفته كطبيب جراح في مستشفى أبو كبير المركزي، فضلاً عن قيامه بتخصيص طابق كامل في منزله للكشف على الأهالي مجانًا.

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التحرير

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