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بالصور.. «المحافظين» ينظم دورة «إعداد القادة الاعلاميين» بالسويس

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بالصور.. «المحافظين» ينظم دورة «إعداد القادة الاعلاميين» بالسويس بالصور.. «المحافظين» ينظم دورة «إعداد القادة الاعلاميين» بالسويس

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كتب: عمر فارس - تصوير: محمد أبو زيد

نظمت أمانة شباب حزب المحافظين، الخميس، دورة تدريبية تحت عنوان "إعداد القادة الاعلاميين"، وذلك بمقر أمانة الحزب بمحافظة السويس، بحضور الدكتور محمد غنيم أمين شباب الحزب، وإسلام نصر أمين شباب الحزب بالسويس، وأعضاء أمانة الشباب.

ويحاضر في الدورة التدريبية الدكتور محمود صلاح، رئيس لجنة شباب الاعلاميين، والدكتورة آمال حسين، لمدة يومين يناقشوا فيهما عدة برامج منها الإتيكيت الوظيفي وقواعده، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، وكيفية التحدث باسم الحزب في اللقاءات الجماهيرية، وكيفية توجية خطاب إعلامي يجذب المواطنين للانضمام للحزب، وكيفية اختيار من يجيد التحدث أمام الجماهير وفي اللقاءات الصحفية والاعلامية.

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التحرير

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