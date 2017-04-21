فيديو.. رئيس جامعة «يورك»: لماذا سلمت مصر التعليم للمؤسسة الدينية؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور ممدوح شكري، رئيس جامعة يورك الكندية، إن جرعة التعليم الديني في المراحل التعليمية المصرية كبيرة جدًا، مؤكدًا أن هذا النوع من التعليم يحد من قدرة الشخص على الابتكار والتواصل مع العالم المفتوح.

وأضاف شكري، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء دي أم سي»، المذاع على قناة «دي أم سي»: «ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للتعليم أقل من الدول العادية، وهذا يعد نقصًا لدى الدولة».

وأوضح رئيس جامعة يورك الكندية: «أكبر مشكلة تواجه التعليم في مصر هي التعليم الديني»، وتساءل: «لماذا سلمت الدولة التعليم للمؤسسة الدينية؟»