بالفيديو || إعلامي بحريني يوثق لحظة إطلاق النار في وسط باريس

سمر العشري

وثّق مدير عام وكالة أنباء البحرين، لحظات الهلع والرعب التي صاحبت الهجوم المسلح بمنطقة الشانزلزيه بوسط العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس الخميس، لافتًا إلى أنه نجا بأعجوبة من الحادث؛ كونه وقع على بعد 10 أمتار من مكان تواجده بأحد المقاهي.

وأوضح الإعلامي مهند النعيمي وفقًا لصحيفة "الوطن" البحرينية، أنه اضطر إلى الزحف من المقهى المتواجد به للوصول إلى ممر آمن أثناء عملية إطلاق النار، ومن ثم الركض سريعًا للوصول إلى الفندق الذي يقيم به.

وقال إن الواقعة بدت في البداية وكأنها أصوات طبيعية، لكن سرعان ما اكتشف رواد المقاهي بـالشانزلزيه أنه هجوم مسلح ليبدأ الجميع في الاختباء والهرب من المكان.

ونشر النعيمي عبر صفحته الشخصية بـ"تويتر"، مقطع فيديو يوثق اللحظات التي أعقبت إطلاق النار وكيفية اختباء رواد أحد المقاهي تحت الطاولات، خوفًا من أصوات إطلاق النار التي ملأت المكان.

من جهته أعلن تنظيم "داعش" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مسئوليته عن الهجوم المسلح الذي وقع في الـ"الشانزلزيه"، والذي تسبب في مقتل شرطي فرنسي وإصابة اثنين آخرين ومنفذ الهجوم.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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