بالصور.. مواطن يقبل رأس خطيب مسجد الدسوقي تأييدًا للأزهر

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تحولت جلسة تجمع زوار العارف بالله إبراهيم الدسوقى، فى الليلة الختامية للمولد الرجبى للدسوقى، الخميس، داخل غرفة إدارة مسجد الدسوقى، لمناقشات، وحوارات تأييد للأزهر الشريف، ودفاعًا عنه، وذلك بحضور الشيخ حاتم فوزى البرى، والشيخ بشير محمدى خطيبا مسجد الدسوقى.

وشهدت جلسة تجمع زوارمسجد الدسوقى والمقام، عبارات تأييد، وتضامن للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وسط استياء شديد منهم، ضد أصحاب الهجوم، وذلك على خلفية حملات الهجوم التى تعرض لها الأزهر الشريف، وشيخه الدكتور أحمد الطيب، وعلمائه، خلال أيامًا مضت.

وفوجئ الحاضرون بقيام أحد مريدى ومحبى العارف بالله إبراهيم الدسوقى، يدعى "محمد مصطفى البستاوى"، مدير عام بوزارة الدفاع، ويقيم بمحافظة الإسكندرية، بمصافحة الشيخ حاتم فوزى البرى، خطيب مسجد الدسوقى، وتقبيل عمته الخاصة به، ورأسه.

وقال:"يا جماعة أنا أعلن أمامكم جميعًا، أنا أقبل عمة شبخ مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، اعتذارًا للأزهر الشريف، على الحملة الشرسة التى يتعرض لها، وشيخة، وعلمائه، وأدعو هؤلاء الهدامين بأن يفتخروا كما نحن جميعًا بوجود قلعة دينية ومنبر للعلماء عندنا فى مصر"، ثم نفذ ما قاله بتقبيل العمة، ورأس خطيب المسجد.