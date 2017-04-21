أخبار عاجلة

8 الصبح - د/ كجدى بدران كيف تقوى جهاز المناعة لدى طفلك وتكتشف نقص المناعة ؟ -
العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بالصور.. آلاف الصوفيون يحتفلون بمولد «الشيخ حمام» بحضور أمين الدشناوي بقنا

Google+ Print
بالصور.. آلاف الصوفيون يحتفلون بمولد «الشيخ حمام» بحضور أمين الدشناوي بقنا بالصور.. آلاف الصوفيون يحتفلون بمولد «الشيخ حمام» بحضور أمين الدشناوي بقنا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

احتفل الآلاف من مريدي الطرق الصوفية، بمولد العارف بالله الشيخ حمام وافي، أحد أقطاب قبلية هوارة الحميدات بمحافظة قنا، وتحولت المنطقة إلى حالة من الزحام الشديد بعد وصول الشيخ أمين الدشناوي، لأحياء الاحتفال بالمولد.

بدأت الاحتفالات بإقامة حلقات الذكر والمديح بمشاركة أفراد قبيلة الحميدات، وأتباع الطرق الصوفية، داخل ساحة الاحتفال التي احشتد فيها الصوفية للاستماع إلى مديح "الدشناوي".

وحرص العديد من المواطنين على زيارة ضريح الشيخ حمام وسط انتشار بائعي الحلوى والألعاب وبائعي الحمص، وفرضت أجهزة الأمن تكثيف أمني وصولاً إلى منطقة الكورنيش.

مولد الشيخ حمام

مولد الشيخ حمام

مولد الشيخ حمام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة

برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة

برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية

برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية

رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية

رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية

الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي

الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي