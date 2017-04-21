بالصور.. آلاف الصوفيون يحتفلون بمولد «الشيخ حمام» بحضور أمين الدشناوي بقنا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

احتفل الآلاف من مريدي الطرق الصوفية، بمولد العارف بالله الشيخ حمام وافي، أحد أقطاب قبلية هوارة الحميدات بمحافظة قنا، وتحولت المنطقة إلى حالة من الزحام الشديد بعد وصول الشيخ أمين الدشناوي، لأحياء الاحتفال بالمولد.

بدأت الاحتفالات بإقامة حلقات الذكر والمديح بمشاركة أفراد قبيلة الحميدات، وأتباع الطرق الصوفية، داخل ساحة الاحتفال التي احشتد فيها الصوفية للاستماع إلى مديح "الدشناوي".

وحرص العديد من المواطنين على زيارة ضريح الشيخ حمام وسط انتشار بائعي الحلوى والألعاب وبائعي الحمص، وفرضت أجهزة الأمن تكثيف أمني وصولاً إلى منطقة الكورنيش.