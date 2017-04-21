أخبار عاجلة

8 الصبح - د/ كجدى بدران كيف تقوى جهاز المناعة لدى طفلك وتكتشف نقص المناعة ؟ -
العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير السياحة: هدفنا حل مشكلة المعتمرين وليس البحث عن «المخطيء»

Google+ Print
وزير السياحة: هدفنا حل مشكلة المعتمرين وليس البحث عن «المخطيء» وزير السياحة: هدفنا حل مشكلة المعتمرين وليس البحث عن «المخطيء»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال وزير السياحة، يحيى راشد، إن جهات سيادية ساعدت الوزارة في تنظيم رحلات المعتمرين داخل مطار القاهرة الدولي، بعد حالة التكدس التي شهدها المطار نتيجة تأخر رحلات خطوط الطيران عن موعد إقلاعها، مؤكدًا أنه تم تقليل عدد ساعات انتظار المعتمرين قبل بدء رحلاتهم.

وأضاف راشد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء دي أم سي»، المذاع على قناة «دي أم سي»: «هدفنا الآن حل مشكلة المعتمرين وعدم تكرارها وليس البحث عن المخطئ، وتواصلنا مع شركات السياحة لمنع حضور المعتمرين مبكرًا حتى لا يزيد التكدس».

يذكر أن مطار القاهرة الدولي، شهد يوم الأربعاء الماضي، تكدس آلاف المعتمرين نتيجة تأخر رحلات خطوط الطيران السعودية عن موعد إقلاعها، بما يتجاوز 12 ساعة لبعض الرحلات، خاصة أن نحو 50% من المعتمرين يسافرون على متن خطوط الطيران السعودية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ميركل تزور السعودية والإمارات نهاية الشهر الجاري

ميركل تزور السعودية والإمارات نهاية الشهر الجاري

انفراجة في أزمة المعتمرين بالمطار وإقلاع 7 رحلات إلى السعودية

انفراجة في أزمة المعتمرين بالمطار وإقلاع 7 رحلات إلى السعودية

وصول 870 سائحا لميناء سفاجا ومغادرة 1870 معتمرا إلى ينبع بالسعودية

وصول 870 سائحا لميناء سفاجا ومغادرة 1870 معتمرا إلى ينبع بالسعودية

السعودية تحظر عمل المصريين في هذه الأماكن

السعودية تحظر عمل المصريين في هذه الأماكن