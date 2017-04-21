وزير السياحة: هدفنا حل مشكلة المعتمرين وليس البحث عن «المخطيء»

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قال وزير السياحة، يحيى راشد، إن جهات سيادية ساعدت الوزارة في تنظيم رحلات المعتمرين داخل مطار القاهرة الدولي، بعد حالة التكدس التي شهدها المطار نتيجة تأخر رحلات خطوط الطيران السعودية عن موعد إقلاعها، مؤكدًا أنه تم تقليل عدد ساعات انتظار المعتمرين قبل بدء رحلاتهم.

وأضاف راشد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء دي أم سي»، المذاع على قناة «دي أم سي»: «هدفنا الآن حل مشكلة المعتمرين وعدم تكرارها وليس البحث عن المخطئ، وتواصلنا مع شركات السياحة لمنع حضور المعتمرين مبكرًا حتى لا يزيد التكدس».

يذكر أن مطار القاهرة الدولي، شهد يوم الأربعاء الماضي، تكدس آلاف المعتمرين نتيجة تأخر رحلات خطوط الطيران السعودية عن موعد إقلاعها، بما يتجاوز 12 ساعة لبعض الرحلات، خاصة أن نحو 50% من المعتمرين يسافرون على متن خطوط الطيران السعودية.