خبير عسكري: الغواصة الألمانية مهمة لتأمين الشواطئ المصرية

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قال اللواء ناجي شهود، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، مساء الخميس، إنه من الطبيعي أن تقوم مصر بالتنويع من أسلحتها من دول متعددة سواء من ألمانيا أو روسيا أو غيرها، موضحًا أنه لا بد أن يكون هناك تنويع في القوات البحرية سواء من السطح أو من تحته وأن هذا شيئًا ضروريًا ومهمًا للغاية، مشيدًا بشراء مصر الغواصة الألمانية وانضمامها للقوات العسكرية البحرية.

وأضاف شهود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أنه يجب على مصر أن تحدث أسلحتها باستمرار، حيث أن وجود قوات بحرية متنوعة يعطى فرصة لتأمين مياهها الإقليمية والاقتصادية دون أن تتدخل مع دول أخرى، متابعًا: «كان لابد من وجود سلاح بحري يؤمن الشواطئ المصرية».