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بالصور.. الاحتفال بختامية المولد الرجبى للدسوقى وسط تشديدات أمنية

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مصراوي Masrawy

أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (1)أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (1)

أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (2)أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (2)

أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (3)أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (3)

أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (4)أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (4)

أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (5)أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (5)

أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (6)أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (6)

أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (7)أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (7)

أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (8)أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (8)

أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (9)أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (9)

أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (10)أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (10)

أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (11)أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (11)

أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (12)أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (12)

أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (13)أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (13)

أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (14)أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (14)

أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (15)أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (15)

أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (16)أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (16)

أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (17)أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (17)

أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (18)أوقاف كفر الشيخ تحتفل بختامية المولد الرجبى للدسوقى (18)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

احتفلت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، والطرق الصوفية، الخميس، بالليلة الختامية، للمولد الرجبى للعارف بالله إبراهيم الدسوقى، بمسجد صاحب ​المقام، وسط حضور أعداد كبيرة من رواد المسجد، ومقام الدسوقى.

تضمن برنامج احتفال مديرية ​الأوقاف​ بالليلة الختامية للمولد الرجبى للدسوقى، آيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ أحمد ​ عوض​ أبو فيوض، ثم كلمة للشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، شملت حياة وتاريخ​ العارف بالله إبراهيم الدسوقى، وابتهالات دينية ألقاها الشيخ عبد اللطيف العزب.

وشهد هذا الاحتفال تشديدات أمنية مكثفة، من خلال انتشار عناصر من الشرطة، بين المترددين على المسجد، للتصدي لأي أعمال خارجة، تعكر صفو المحتفلين بختامية المولد الرجبى للدسوقى، مع وضع بوابة أمنية إليكترونية، على باب دخول المسجد، للكشف عن أى أجسام غريبة. ​

وقال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن الاحتفالات أقيمت على مدار أسبوعا مضى، منذ يوم الجمعة الماضى، وتضمنت دروسا دينية، وتلاوة الآيات القرآنية، وابتهالات دينية، وغيرها.

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