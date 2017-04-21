أخبار عاجلة

8 الصبح - د/ كجدى بدران كيف تقوى جهاز المناعة لدى طفلك وتكتشف نقص المناعة ؟ -
العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

بالصور || حادث ''حدائق الأهرام'' المروع

Google+ Print
بالصور || حادث ''حدائق الأهرام'' المروع بالصور || حادث ''حدائق الأهرام'' المروع

أكد مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، أن غرفة العمليات تلقت بلاغ بوقوع حادث سير أمام البوابة الثانية بمنطقة حدائق الأهرام.
وأضاف المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، اليوم الخميس، بالانتقال والفحص تبين أن سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة هائلة اصطدمت من الخلف بسيارة نقل محملة باسطوانات الغاز كانت تقف على جانب الطريق، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة جميع ركاب السيارة الملاكي وعددهم أربعة شباب، بعد تهشم جميع أجزاء السيارة.
وتابع، تم نقل جثث الوفيات إلى المستشفى ، وقام رجال المرور بإزالة أثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.
18052954_10155052801476285_359004407_n

بالصور.. مصرع 4 شباب في حادث مروع أمام "حدائق الأهرام"

 
 

المصدر : مصراوي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار