بالصور || حادث ''حدائق الأهرام'' المروع

سمر العشري

أكد مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، أن غرفة العمليات تلقت بلاغ بوقوع حادث سير أمام البوابة الثانية بمنطقة حدائق الأهرام.

وأضاف المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، اليوم الخميس، بالانتقال والفحص تبين أن سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة هائلة اصطدمت من الخلف بسيارة نقل محملة باسطوانات الغاز كانت تقف على جانب الطريق، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة جميع ركاب السيارة الملاكي وعددهم أربعة شباب، بعد تهشم جميع أجزاء السيارة.

وتابع، تم نقل جثث الوفيات إلى المستشفى ، وقام رجال المرور بإزالة أثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

المصدر : مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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