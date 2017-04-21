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إصابة 3 أشخاص وخسائر 5 ملايين جنيه حصيلة حريق مصنع كتان الغربية (صور)

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مصراوي Masrawy

إصابة 3 أشخاص وخسائر 5 ملايين جنيه حصيلة حريق مصنع كتان الغربية (صور) حريق مصنع كتان الغربية (1)

الغربية - مروة شاهين:

تمكنت قوات الحماية المدنية صباح اليوم الجمعة، من السيطرة علي حريق مصنع أبو أمارة للكتان بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية بعد الاستعانة بـ 10 سيارات إطفاء.

وأصيب 3 أشخاص من أهالي القرية باختناقات وجروح سطحية نتيجة تصاعد الأدخنة ومحاولة مساعدة رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق.

وامتدد الحريق إلى سطح منزل مجاور للمصنع وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل حرق المنزل بالكامل ومنعت امتدادها لمنازل أخرى.

تم حصر الخسائر المبدئية وتجاوزت خمسة ملايين جنيه إثر حرق طن كتان ومحتويات المصنع بالكامل.

وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بندب الطب الشرعي لبيان سبب الحريق ومعاينة المصنع، وتم تحرير محضر بالواقعة.

حريق مصنع كتان الغربية (2)

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