10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن واشنطن ملتزمة بإنعاش العلاقات العسكرية مع مصر، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشعب الروسي فقط هو من يختار من يخلفه لرئاسة البلاد، وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجوم الذي شهدته العاصمة الفرنسية باريس بالقول: "يبدو أنه هجوم إرهابي آخر"، بينما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان في رسالة إلى نظيره السوداني عمر البشير.

1- وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن ملتزمة بإنعاش العلاقات العسكرية مع مصر

وزير الدفاع الأمريكي في تل أبيب الخميس (أ ف ب)

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن واشنطن ملتزمة بإنعاش العلاقات العسكرية مع مصر وتوسيع أوجه التعاون بين البلدين، وفقًا لصحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- بوتين: الشعب الروسي سيختار خليفتي لرئاسة روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الخميس (أ ف ب)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشعب الروسي فقط هو من يختار من يخلفه لرئاسة البلاد من خلال انتخابات ديمقراطية، وليس أي أحد آخر.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- وزير الدفاع الإيراني لنظيره الأمريكي: عهد ''رعاة البقر'' انتهى

وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان في موسكو الخميس (أ ف ب)

قال وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان، إنه يجب أن يعلم وزير الدفاع الأمريكي أن "عهد رعاة البقر قد ولّى"، مضيفًا: "الإرهابيون يرتكبون الجرائم في العالم وخاصة في سوريا والعراق باستخدام الأسلحة الأمريكية".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- ترامب عن هجوم باريس: يبدو أنه هجوم إرهابي آخر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الخميس (أ ف ب)

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجوم الذي شهدته العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، بالقول: "يبدو أنه هجوم إرهابي آخر، يبدوا أن الأمر لا ينته. يجب أن نكون متيقظين".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- السيسي لـ''البشير'': مصر ملتزمة استراتيجيًا بعلاقاتها الوثيقة مع السودان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في واشنطن في 3 أبريل 2017 (أ ف ب)

تلقى الرئيس السوداني عمر البشير رسالة شفهية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بمتانة العلاقات بين البلدين ولتأكيد الالتزام الاستراتيجي المصري بالعلاقات الوثيقة بين البلدين وبالعمل المشترك على مبدأ الاحترام المتبادل بين الجانبين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- وزير الخارجية الألماني عن بلدة عراقية: هنا يصاب المرء بصدمة كبيرة

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل في إربيل بالعراق الخميس (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل أثناء زيارة مدينة بعشيقة العراقية التي تم تحريرها من تنظيم "داعش" في شمال العراق: "هنا يصاب المرء بصدمة كبيرة حين يكون قادمًا من مجتمع ينعم بالسلم".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- وزير تركي: طعن المعارضة على نتائج الاستفتاء لا جدوى لها

وزير العدل التركي بكير بوزداغ - أرشيفية

وصف وزير العدل التركي بكير بوزداغ، المساعي التي تبذلها المعارضة للطعن على نتائج الاستفتاء الدستوري الذي أجري مطلع الأسبوع بأنها لا جدوى لها، مشيرًا أن الدستور التركي ينص بوضوح على أن قرارات لجنة الانتخابات نهائية ولا يوجد أي مجال للطعن على هذه القرارات".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- رئيس البنك الدولي: العالم ''عاجز'' عن مواجهة المجاعة التي تهدد إفريقيا واليمن

رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم - أرشيفية

قال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، إن نظام الإغاثة العالمي يقف عاجزًا أمام مواجهة المجاعات التي تهدد الآن ملايين البشر في إفريقيا واليمن بسبب الجفاف والصراعات المسلحة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- مستشارة الأسد: لم نخض الحرب لتقرر أمريكا ماذا تريد في سوريا

بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد - أرشيفية

قالت بثينة شعبان - مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، إن الحكومة السورية لم تخض الحرب لتقرر أمريكا ماذا تريد في سوريا، مشيرة إلى أن أهداف الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سوريا لم تؤت ثمارها، موضحة أن حادثة خان شيخون مفبرك.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10- وزير المالية الألماني: يجب تأسيس صندوق نقدي أوروبي

وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله - أرشيفية

دعا وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله لتأسيس سريع لصندوق نقدي أوروبي، مضيفًا: " حان الوقت لتأسيس برنامج إنقاذ أوروبي".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا