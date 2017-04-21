عبد الحفيظ: تجديد «متعب وغالي» ليس له علاقة بالمشاركة في المباريات

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن تجديد إدارة القلعة الحمراء، عقد الثنائىعماد متعب وحسام غالي، لاعبا الفريق لموسم جديد لم يكن مشروطا بمشاركتهما فى المباريات.

وقال عبد الحفيظ، فى تصريحات لقناة أون سبورت: "إن متعب وغالي قيمتان كبيرتان لكن قرار مشاركتهما فى المباريات هو حق أصيل للجهاز الفنى بقيادة حسام البدري".

وأضاف "كما أن متعب يمكنه صناعة الفارق فى أى وقت والدليل على صحة كلامى هو الأهداف المؤثرة التى سجّلها مع الفريق الأحمر من قبل سواء فى نهائى الكونفيدرالية أو مباراة الإنتاج الحربى وبتروجت وغيرها الكثير".

وتابع عبد الحفيظ: "لهذا لا يمكن إنكار الدور البارز لمتعب وغالي مع الفريق الأحمر، وعليهما الصبر والرضوخ لقرار الجهاز الفني حتى يحصلان على فرصة المشاركة الأساسية فى المباريات مرة أخرى". ويشارك غالى كبديل فى مباريات الأهلي منذ العودة من الإصابة بسبب اعتماد البدرى على اللاعب عمرو السولية فى خط الوسط، بجوار زميله حسام عاشور.