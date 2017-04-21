أخبار عاجلة

8 الصبح - د/ كجدى بدران كيف تقوى جهاز المناعة لدى طفلك وتكتشف نقص المناعة ؟ -
العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

عبد الحفيظ: تجديد «متعب وغالي» ليس له علاقة بالمشاركة في المباريات

Google+ Print
عبد الحفيظ: تجديد «متعب وغالي» ليس له علاقة بالمشاركة في المباريات عبد الحفيظ: تجديد «متعب وغالي» ليس له علاقة بالمشاركة في المباريات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن تجديد إدارة القلعة الحمراء، عقد الثنائىعماد متعب وحسام غالي، لاعبا الفريق لموسم جديد لم يكن مشروطا بمشاركتهما فى المباريات.

وقال عبد الحفيظ، فى تصريحات لقناة أون سبورت: "إن متعب وغالي قيمتان كبيرتان لكن قرار مشاركتهما فى المباريات هو حق أصيل للجهاز الفنى بقيادة حسام البدري".

وأضاف "كما أن متعب يمكنه صناعة الفارق فى أى وقت والدليل على صحة كلامى هو الأهداف المؤثرة التى سجّلها مع الفريق الأحمر من قبل سواء فى نهائى الكونفيدرالية أو مباراة الإنتاج الحربى وبتروجت وغيرها الكثير".

وتابع عبد الحفيظ: "لهذا لا يمكن إنكار الدور البارز لمتعب وغالي مع الفريق الأحمر، وعليهما الصبر والرضوخ لقرار الجهاز الفني حتى يحصلان على فرصة المشاركة الأساسية فى المباريات مرة أخرى". ويشارك غالى كبديل فى مباريات الأهلي منذ العودة من الإصابة بسبب اعتماد البدرى على اللاعب عمرو السولية فى خط الوسط، بجوار زميله حسام عاشور.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة

برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة

برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية

برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية

رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية

رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية

الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي

الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي