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بالصور || 4 فنانات يشعلن مواقع التواصل بعد سنوات من الغياب.. الحجاب يجمع نورا وجيهان نصر.. وإيناس مكى أحدث العائدات.. وفيروز مفأجاة «عيد القيامة

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بالصور || 4 فنانات يشعلن مواقع التواصل بعد سنوات من الغياب.. الحجاب يجمع نورا وجيهان نصر.. وإيناس مكى أحدث العائدات.. وفيروز مفأجاة «عيد القيامة بالصور || 4 فنانات يشعلن مواقع التواصل بعد سنوات من الغياب.. الحجاب يجمع نورا وجيهان نصر.. وإيناس مكى أحدث العائدات.. وفيروز مفأجاة «عيد القيامة

شهدت الفترة الماضية ظهور عدد كبير من الفنانات اللاتى اختفين لفترة طويلة عن الإعلام، سواء كان هذا الاختفاء سببه الاعتزال أو عدم وجود أعمال فنية تناسبهن، وبمجرد ظهورهن اشتعلت مواقع التواصل بسبب وجود تغيرات جسمانية وشكلية فى ملامح هؤلاء الفنانات أو حفاظهن على رشاقتهن بعد كل تلك السنوات، وفى السطور التالية نستعرض أبرزهن. 
 
أولى هؤلاء الفنانات التى أحدث ظهورها ضجة كبيرة هى الفنانة المعتزلة جيهان نصر التى قررت الاعتزال فى فترة التسعينات رغم تألقها الفنى آنذاك، حيث جاء ظهورها بالحجاب مع ابنتها ليحدث ضجة كبيرة.
 
وكانت جيهان اعتزلت الفن بعد أن تزوجت من رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي، عام 1997.
4 فنانات يشعلن مواقع التواصل بعد سنوات من الغياب.. الحجاب يجمع نورا وجيهان نصر.. وإيناس مكى أحدث العائدات.. وفيروز مفأجاة «عيد القيامة».. صور
ثانى الفنانات التى ظهرت بعد فترة غياب طوبلة هى الفنانة المعتزلة نورا، التى عادت للظهور مرة أخرى منذ عدة أسابيع بعد أن نشرت ابنة شقيقتها مى نور الشريف صورل تجمعها بها خلال الاحتفال بعيد ميلادها، وقد جاء ظهور نورا بالحجاب التقليدى، بالإضافة إلى وزن زائد.
 
كانت الفنانة نورا اعتزلت التمثيل عام 1996، بعد أن حضرت إحدى الجسات الدينية فى منزل الفنانة عفاف شعيب، وقررت بعدها أن تعتزل الفن بشكل تام حتى الآن، ولم تظهر إلا فى المناسبات الخاصة بعائلة شقيقتها الفنانة بوسى مثل خطوبة ابنتها مى نور الشريف، كما ظهرت خلال الرحلة العلاجية للفنان نور الشريف. 
 
وأثار ظهور الفنانة فيروز على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" جدلا كبيرا، وذلك بعد نشر ابنتها ريما الرحباني لها أثناء غنائها ترتيلة بمناسبة عيد القيامة بعنوان "في ملكوتك"، في كنيسة القديس جاورجيوس – دير الحرف، وقامت ابنتها بإنتاج وإخراج الأغنية الجديدة.
 
وجاءت إطلالة فيروز من جديد لتلهب حماس الجمهور، الذى رأى أنها مازالت تحتفظ برشاقتها سواء فى الغناء، أو على المستوى الجسدى، ولم تكن تقوم بالظهور على مدار السنوات الماضية، حيث إن آخر حفلاتها كانت منذ ما يقرب من عشر سنوات.
وبمجرد أن نشرت الفنانة نيرمين ماهر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعها بفريق عمل مسلسل "سرايا حمدين"، أثناء احتفالهم بأعياد "شم النسيم"، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تلك الصورة، حيث أعادت إلى الأذهان الفنانة إيناس مكى التى تشارك فى بطولة العمل، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة فى الدراما .
 

المصدر : صدى البلد

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