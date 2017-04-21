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أولاند: سنلتزم أعلى درجات اليقظة في تأمين الانتخابات الرئاسية

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أولاند: سنلتزم أعلى درجات اليقظة في تأمين الانتخابات الرئاسية أولاند: سنلتزم أعلى درجات اليقظة في تأمين الانتخابات الرئاسية

مصراوي Masrawy

الرئيس الفرنسي ﻓرانسوا أولاند

باريس - (أ ش أ):
أكد الرئيس الفرنسي ﻓرانسوا أولاند أنه سيتم التزام أعلى درجات اليقظة لتأمين الانتخابات الرئاسية المرتقبة، الأحد المقبل، وذلك بعد حادث إطلاق النار بمنطفة الشانزليزيه، مساء الخميس، بباريس والذي راح ضحيته شرطي وأصيب اثنان آخران بالإضافة إلى سيدة تصادف وجودها في المنطقة ومطلق النار.

وأضاف أولاند - في مؤتمر صحفي عقده الخميس - أنه تم إغلاق منطقة الحادث و إجلاء الاشخاص المتواجدين بها، مشيرا الى قيام نيابة باريس لمكافحة الإرهاب بفتح تحقيق للكشف عن شركاء محتملين للمهاجم.

وأكد أولاند أنه سيجتمع بمجلس الدفاع، صباح غد الجمعة، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير لرفع تعبئة قوات الشرطة والدرك والجيش في ظل الظروف التي تشهدها فرنسا.

وأضاف أنه سيتم تنظيم تكريم وطني للشرطي الذي لقي مصرعه، لافتا الى العمل الصعب الذي تضطلع به قوات الأمن مما يستلزم دعم الأمة لهم بالكامل.

وأضاف:" علينا اتخاذ ما يلزم من تدابير حتى تقوم قواتنا بمهامها بالطبع في اطار دولة القانون" مشيرا الى اصرار فرنسا على مكافحة الإرهاب على التراب الوطني وأينما كانت القوات الفرنسية تقوم بمهام.

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مصراوي Masrawy

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