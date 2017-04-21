العرب اليوم: اشتباكات في الضفة والجيش العراقي يسيطر على حي "الثورة"

مصراوي Masrawy

إعداد- محمد الصباغ:

سيطرت القوات العراقية على حي الثورة في الساحل الأيمن من الموصل، في حين تمكنت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس منصور هادي من السيطرة على منطقة إستراتيجية بمحافظة تعز، وشهدت الضفة الغربية المحتلة مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وعشرات الفلسطينيين بعد مظاهرتين تضامنًا مع إضراب الأسرى.

1 - القوات العراقية تعلن السيطرة على ''حي الثورة'' في الساحل الأيمن من الموصل

قوات عراقية خلال معركة تحرير الموصل (أ ف ب)

أعلنت القوات العراقية السيطرة على "حي الثورة" في الساحل الأيمن من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش. ونقلت "خلية الإعلام الحربي" عن الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قائد عمليات "قادمون يا نينوى" القول إن "قطعات مكافحة الإرهاب حررت حي الثورة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه".

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2- الجيش اليمني يعلن السيطرة على منطقة استراتيجية في محافظة تعز

أحد المقاتلين الموالين للرئيس هادي (أ ف ب)

تمكنت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي من السيطرة على إحدى المناطق الاستراتيجية في محافظة تعز، 257 كم جنوب صنعاء، بعد معارك خاضتها ضد مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح.

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3- موريتانيا تنظم استفتاء التعديلات الدستورية في يوليو المقبل

الرئيس محمد ولد عبد العزيز (أرشيفية)

قررت الحكومة الموريتانية إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 15 يوليو المقبل. وحسب بيان أصدره مجلس الوزراء في ختام اجتماعه الأسبوعي المنعقد برئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يحدد الإجراءات العملية لتنظيم الاستفتاء حول مشروع القانونين الدستوريين الاستفتائيين القاضيين بتعديل دستور ( يوليو 1991).

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4- مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية

اأحد المتظاهرين الفلسطينيين يلقي بالحجارة نحو جنود الاحتلال في اشتباكات اليوم (أ ف ب)

اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية إثر تظاهرتين تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين المضربين لدى إسرائيل لليوم الرابع.

وذكرت مصادر فلسطينية أن شابا أصيب بالرصاص المطاطي وعشرات آخرين بالاختناق في محيط سجن "عوفر" جنوب غرب رام الله إثر "قمع" قوات إسرائيلية مسيرة تضامنية مع الأسرى المضربين.

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5- الإعلان عن مجلس للصحافة في تونس لمراقبة أداء وسائل الإعلام

نقابة الصحفيين التونسية (أرشيفية)

أطلقت منظمات تونسية مجلس الصحافة الذي سيعنى بمراقبة أداء وسائل الاعلام والدفاع عن أخلاقيات المهنة، في أعقاب سلسلة من الفضائح هزت القطاع مؤخرا. وأعلنت منظمات من بينها نقابة الصحفيين التونسيين والرابطة التونسية لحقوق الانسان عن قائمة أعضاء الهيئة الوقتية التي ستدير مجلس الصحافة المستقل.

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