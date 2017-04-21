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وزير الخارجية يعود من السودان

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وزير الخارجية يعود من السودان وزير الخارجية يعود من السودان

مصراوي Masrawy

سامح شكرى وزير الخارجية

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، سامح شكرى وزير الخارجية، قادمًا من الخرطوم بعد زيارة للسودان استغرقت يومين، استقبله خلالها الرئيس عمر البشير ورأس خلالها وفد فى إجتماع الدورة الثانية للجنة التشاور السياسى السودانية المصرية المشتركة .

وأصدرت اللجنة فى نهاية فعالياتها التى ترأس فيها وفد السودان إبراهيم عندور، وزير خارجية السودان، بيانا مشتركا، جاء فيه قدم الوزير السودانى شرحًا عن الأوضاع الداخلية والتطورات السياسية والإقتصادية التى يشهدها السودان، لاسيما على صعيد الحوار الوطني ومخرجاته المتصلة بتحقيق الوفاق الوطني.

وأكد شكري، عمق ومتانة العلاقات السودانية المصرية، وأن الاجتماع يمثل فرصة لدعم وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين البلدين بما يعود بالنفع على مصالح شعبى وادى النيل.

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