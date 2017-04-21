ماذا وجد ضباط مباحث التموين داخل مصنع لإنتاج اللحوم بإمبابة؟ (فيديو)

كتب - محمد شعبان:

حصل "مصراوي" على مقطع فيديو يرصد مجهودات أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، في مداهمة مصنع غير مرخص لمنتجات اللحوم التي تُهدد حياة المستهلكين.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أن صاحب مصنع غير مرخص بإمبابة يقوم بتجميع كميات من اللحوم والدهون منتهية الصلاحية، ومن ثم إعادة تجهيزها بإضافة توابل ومكسبات طعم، وبيعها للمطاعم والمحلات.

وبالعرض على اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجه بإيفاد مأمورية إلى المصنع، وضبط مالكه والمنتجات الفاسدة.

وتمكنت مأمورية من ضباط مباحث التموين وبمشاركة مفتش الصحة والطب البيطري، من ضبط المدير المسوؤل، و800 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل ترويجها على مطاعم الوجبات الجاهزة، كما تبين أن المصنع يفتقد إلى الاشتراطات الصحية.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه 15 يوما على ذكة التحقيقات.



