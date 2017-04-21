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فخري طايل يفوز بـ"مقعد أنور السادات" في مجلس النواب عن دائرة تلا

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فوز مرشح مستقبل وطن فخري طايل (1)فوز مرشح مستقبل وطن فخري طايل (1)

فوز مرشح مستقبل وطن فخري طايل (2)فوز مرشح مستقبل وطن فخري طايل (2)

فوز مرشح مستقبل وطن فخري طايل (3)فوز مرشح مستقبل وطن فخري طايل (3)

فوز مرشح مستقبل وطن فخري طايل (4)فوز مرشح مستقبل وطن فخري طايل (4)

فوز مرشح مستقبل وطن فخري طايل (5)فوز مرشح مستقبل وطن فخري طايل (5)

المنوفية - مروة فاضل:

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بدائرة تلا والشهداء محافظة المنوفية، برئاسة المستشار فرج زاهر رئيس اللجنة، حصول المرشح فخري طايل عن حزب مستقبل وطن على 29 ألف 338 صوتًا، بينما محمد عبد الفتاح الجحش علي 21 ألف 922.

وكان عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 52 ألف و345 ناخب بإجمالى الصحيحة منها 51 ألف و250.

وأجريت الانتخابات التكميلية في الدائرة السابق ذكرها على مقعد النواب بعد إسقاط المجلس لعضوية محمد أنور عصمت السادات.

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