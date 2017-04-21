سيلفيا نبيل: ورشة الإصلاح الصحي مستمرة 3 أيام بمجلس الوزراء

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بدأت اليوم الخميس، فعاليات ورشة عمل الإصلاح الصحي الشامل لمصر برئاسة المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومنسق عام النائبة سيلفيا نبيل عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ومنسق علمي وفني الدكتور سمير بانوب.

وقالت النائبة سيلفيا نبيل، إن الورشة بدأت أعمالها صباح اليوم، بمقر مجلس الوزراء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وأضافت أن الورشة ستشمل مناقشة تقرير مؤتمر حزب المصريين الأحرار في مارس 2016 عن الإصلاح الصحي الشامل واستراتيجيات مقترحة لتنفيذه.

وأشارت إلى أنه شارك في إعداده وزارة التخطيط وخبراء الصحة من داخل وخارج مصر، وبرنامج الحكومة الذي قدمته لمجلس النواب في 2015 واستراتيجيات 20/30، وعدة تقارير سابقة عن الإصلاح الصحي.

شهدت الورشة حضور ممثلين عن وزارات الصحة ولسكان والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي والبيئة والمالية والتخطيط والمتابعة والتنمية المحلية والقوات المسلحة، والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ومجلس النواب ولجنته الصحية ونقابة الأطباء.